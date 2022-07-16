Донецк, 16 июля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции ДНР (НМ ДНР) и Вооружённых сил Российской федерации сформировали на Херсонском направлении глубоко эшелонированную оборону и «готовы встретить противника». Об этом 16 июля сообщает телеграм-канал НМ ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Представители пресс-службы военной структуры ДНР подчеркнули, что обстановка на фронте «стабильная», несмотря на громкие заявления украинских политиков, касающихся контрнаступления ВСУ на Херсон. В публикации они разместили видео, снятое военкорами НМ ДНР на передовых позициях подразделения, действующего на херсонском направлении.

Напомним, ранее Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил журналистам, что ВСУ якобы собирает миллионную армию для контрнаступления на юг Украины. Позже он отказался от своих слов, заявив, что его неправильно поняли.