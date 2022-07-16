Озёрск, Челябинская область, , 19:59 — REGNUM Жительница Озёрска Челябинской области лишилась денег после общения с неизвестными, представившимися её сестрой. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Неизвестные связались с гражданкой в социальной сети и убедить передать им данные своей банковской карты якобы для оформления денежной выплаты. В результате у челябинки списалось около 21 тыс. рублей.

Затем потерпевшая догадалась позвонить своей сестре и только тогда поняла, что её обманули. Оказалось, что неизвестные создали фейковую страницу её родственницы.