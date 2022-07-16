Лондон, 16 июля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Ущерб от противостояния Запада и Китая по вопросу независимости Тайваня может быть более сильным, чем от конфронтации с Россией по Украине. Об этом написала 16 июля британская газета Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

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Этот сценарий может стать кошмарным, отмечает издание. Автор статьи также подчеркнул, что конфронтация не логична в свете попыток добиться расположения Китая, на которые были потрачены годы и огромные средства.

Если западные компании начнут уходить из Китая, как из России в связи с событиями на Украине, то потеряют огромную часть своей прибыли. Издание предполагает, что от работы в Китае фирмы будут отказываться гораздо более неохотно. В пример приводятся компании Apple и AstraZeneca, которые заработали в Китае в 2021 году 68 млрд долларов (19% от выручки) и 6 млрд долларов (16%) соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенным Штатам необходимо прекратить контакты с Тайванем на уровне официальных лиц и военных чинов, сообщала 1 июля пресс-служба Народно-освободительной армии Китая. Вашингтон предупредили, что любые попытки нарушить территориальную целостность Китая обречены на провал.