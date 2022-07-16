Первое ближневосточное турне Байдена на посту главы США подошло к концу
Эр-Рияд, 16 июля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Джо Байден завершил первое ближневосточное турне, которое он провёл после заступления на должность президента США. Об этом 16 июля сообщает ТАСС.
Отмечается, что глава США поднялся на борт своего самолёта в аэропорту Джидды, его провожали сотрудники посольства и представители Саудовской Аравии, в числе которых была посол страны в США принцесса Рима бинт Бандар. Ожидается, что на военную базу под Вашингтоном Байден прибудет в начале следующего дня (17 июля 2022 года).
Как ранее сообщило ИА REGNUM, в ходе визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию наследный принц Мохаммед бен Салман напомнил президенту США об ошибках его страны в Ираке и Афганистане. С соответствующим заявлением он выступил после того, как Байден обвинил его в возможной причастности к смерти журналиста Джамаля Хашогги, которого убили в 2018 году в Стамбуле.