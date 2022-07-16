Эр-Рияд, 16 июля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Джо Байден завершил первое ближневосточное турне, которое он провёл после заступления на должность президента США. Об этом 16 июля сообщает ТАСС.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

Отмечается, что глава США поднялся на борт своего самолёта в аэропорту Джидды, его провожали сотрудники посольства и представители Саудовской Аравии, в числе которых была посол страны в США принцесса Рима бинт Бандар. Ожидается, что на военную базу под Вашингтоном Байден прибудет в начале следующего дня (17 июля 2022 года).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в ходе визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию наследный принц Мохаммед бен Салман напомнил президенту США об ошибках его страны в Ираке и Афганистане. С соответствующим заявлением он выступил после того, как Байден обвинил его в возможной причастности к смерти журналиста Джамаля Хашогги, которого убили в 2018 году в Стамбуле.