Екатеринбург, 16 июля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местную 36-летнюю жительницу отдали под суд за мошенничество на сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Преступная деятельность велась при поставках продуктов питания, а также пр и оформлении кредитов на якобы выгодных условиях. Установлено, что она обещала партнёрам поставлять продукты питания по цене ниже рыночной, но не выполняла своих обязательств, присваивая полученные деньги. Также она взяла себе деньги граждан, пообещав им оформление кредита на выгодных условиях.

На счету обвиняемой насчитывается 33 эпизода такой противоправной деятельности. Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга.