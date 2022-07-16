Кемерово, , 19:17 — REGNUM Авиакомпания S7 с 17 июля открывает дополнительные авиарейсы из Кемерово в Новосибирск. Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Авиаперевозки Sean MacEntee

«Теперь рейсы будут выполняться шесть дней в неделю, кроме субботы, самолётами «Эмбраер-170» вместимостью 78 кресел, — написал Панов в своём телеграм-канале. — Время прилёта в Кемерово в 12:05, время вылета в Новосибирск 12:45 (время местное)».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авиакомпания Nordwind с 30 июля запускает новый рейс из Новокузнецка в Челябинск.

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