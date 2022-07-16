Джидда, Саудовская Аравия, , 19:12 — REGNUM Усилия по созданию условий для непрерывных поставок энергоносителей странам Европы готов прилагать Катар. Об этом 16 июля на саммите арабских государств заяви эмир страны, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Тамим бен Хамад Аль Тани Kremlin.ru

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«Катар не пожалеет сил в сотрудничестве со своими партнёрами в регионе и мире для обеспечения непрерывных поставок энергоносителей», — заверил он.

Заявление прозвучало в контексте газового и энергетического кризиса в Европе. Саммит проходит в Саудовской Аравии, в городе Джидда.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился о сотрудничестве с эмиром Катара по поставкам СПГ в Германию. Партнёрство было заявлено как долгосрочное.