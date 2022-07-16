Вашингтон, 16 июля 2022, 19:07 — REGNUM На Международную космическую станцию (МКС) прибыл грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX. Об этом 16 июля сообщает сайт NASA.

SpaceX Crew Dragon
SpaceX Crew Dragon
NASA Kennedy

Отмечается, что корабль «автономно состыковался» с передним портом модуля МКС «Гармония». За ходом стыковки наблюдали находящиеся на станции Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс.

Для справки: запуск SpaceX Dragon осуществлён в рамках 25-й контрактной коммерческой миссии по пополнению запасов NASA на МКС. Корабль, который уже в третий раз посещает станцию, будет пристыкован к ней около трёх месяцев, впоследствии он вернётся на Землю с грузом и результатами исследований.