Вашингтон, 16 июля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. На Международную космическую станцию (МКС) прибыл грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX. Об этом 16 июля сообщает сайт NASA.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Отмечается, что корабль «автономно состыковался» с передним портом модуля МКС «Гармония». За ходом стыковки наблюдали находящиеся на станции Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс.

Для справки: запуск SpaceX Dragon осуществлён в рамках 25-й контрактной коммерческой миссии по пополнению запасов NASA на МКС. Корабль, который уже в третий раз посещает станцию, будет пристыкован к ней около трёх месяцев, впоследствии он вернётся на Землю с грузом и результатами исследований.