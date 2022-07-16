Москва, 16 июля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов напомнил о том, что «Единая Россия» на волне «крымского консенсуса» протащила пенсионную реформу, в этой связи он видит определенные риски в проведении выборов в сентябре, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Я же предлагал не отменить, а перенести выборы — как раз для того, чтобы на фоне специальной военной операции и сегодняшней внешнеполитической ситуации отложить внутриполитическую борьбу. Против страны руками украинского режима ведет войну коллективный Запад, а мы тут будем выборы проводить, заниматься политической борьбой», — отметил Миронов.

Перенести единый день голосования было бы разумно, чтобы, во-первых, дождаться с фронта участников спецоперации, которые будут формировать новую элиту страны, рассуждает парламентарий. Во-вторых, чтобы в сложных условиях не отвлекать деньги, время и силы на внутриполитическую предвыборную борьбу, чтобы на время специальной военной операции всем партиям делать одно большое общее дело — усиливать социальную поддержку граждан, перестраивать экономику, отметил депутат.

«Но единороссы перенос выборов не поддержали, якобы чтобы не ущемлять «права людей». На самом деле сделали это исключительно ради своей политической выгоды. Чтобы во время избирательной кампании рот всем оппозиционерам затыкать такими вопросами: «Ты чего против власти, не видишь, какая обстановка? Тут же надо сплотиться, а не претензиями к власти заниматься!» Вот чего они хотят», — убежден Миронов.

«И вот почему выборы в условиях СВО выгодны прежде всего ЕР. Ведь на фоне всего этого они опять надеются вновь сыграть на высоком рейтинге президента, на гражданском консенсусе. Такое уже было в 2014 году, а в итоге на волне «крымского консенсуса» они протащили антинародную пенсионную реформу!» — предостерег парламентарий.