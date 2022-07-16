Газовый рынок обвалится, если не делиться с соседями — эксперт из Германии
Берлин, 16 июля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Ситуации, когда некоторые страны не делятся газом с соседними государствами, быть не должно. Об этом заявил 16 июля глава Института германской экономики Михаэль Хютер. Он прогнозирует обвал европейского рынка газа, если это случится.
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По словам Михаэля Хютера, на поставку газа ранее уже сильно влияло то, что некоторые страны закрывали свои границы из-за пандемии COVID-19. Подобное не должно повториться, предупредил руководитель Института германской экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, европейские государства уже вынуждены использовать зимние запасы газа. Объёмы топлива в хранилищах начали уменьшаться в июне. Снижение поставок затронуло Францию, Италию, Германию и Австрию.