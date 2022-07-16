Берлин, 16 июля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Ситуации, когда некоторые страны не делятся газом с соседними государствами, быть не должно. Об этом заявил 16 июля глава Института германской экономики Михаэль Хютер. Он прогнозирует обвал европейского рынка газа, если это случится.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

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«ЕС должен обеспечить, чтобы даже при остановке поставок из России газ продолжал течь между государствами. Не должно быть такой ситуации, когда отдельные страны прекращают свои поставки в соседние государства. Это в интересах Европы и в интересах Германии, которая обменивается газом со всеми соседними странами. Если страны ЕС будут думать только о себе и перекроют потоки газа в соседние государства, обвал европейского газового рынка грозит разрушительными последствиями для компаний и потребителей. Остановка производства в отрасли тогда почти неизбежна », — отметил эксперт.

По словам Михаэля Хютера, на поставку газа ранее уже сильно влияло то, что некоторые страны закрывали свои границы из-за пандемии COVID-19. Подобное не должно повториться, предупредил руководитель Института германской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, европейские государства уже вынуждены использовать зимние запасы газа. Объёмы топлива в хранилищах начали уменьшаться в июне. Снижение поставок затронуло Францию, Италию, Германию и Австрию.