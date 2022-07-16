Курганец перевёл лжебанкирам 870 тыс. рублей
Варгаши, Курганская область, 16 июля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Житель Варгашинского района Курганской области перевёл лжебанкирам 870 тыс. рублей. Об этом сообщает областное УМВД.
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Мошенники
Пострадавшим оказался 59-летний мужчина. По указанию якобы представителя банка он приехал в Курган, оформил в банке кредит, а затем перевёл деньги на так называемые «безопасные» счета.
Уже позже гражданин понял, что его обманули. Полицейские снова призывают население быть бдительными.