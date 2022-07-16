Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 16 июля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. На железнодорожной станции Протока, расположенной в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край), сошли с рельсов пять цистерн с газовым конденсатом. Об этом 16 июля сообщили РИА Новости.

В.С.Білецький Железнодорожные цистерны

Представители Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) пояснили, что авария произошла в ходе «маневровых работ и подачи грузовых вагонов на пути необщего пользования предприятия «Славянск-Эко». Отмечается, что в результате три цистерны оказались «на боку», позже на место прибыли специальные восстановительные поезда со станций Крымская и Тимашевская.

В СКЖД утверждают, что в результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет, сход вагонов с рельс не повлиял на штатное следование поездов. Работы по устранению последствий аварии продолжаются.

Напомним, 15 июля 2022 года ИА REGNUM сообщило, что железнодорожном полотне в Брянской области был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, из-за чего было остановлено движение составов. Позже глава региона Александр Богомаз объявил, что информация не подтвердилась.