Эр-Рияд, 16 июля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Двадцать одна страна письменно поддержала предложение США о нормах поведения в космосе и освоении Луны. 16 июля «соглашения Артемиды» поддержали два официальных лица Саудовской Аравии, сообщил Государственный департамент США.

Иван Шилов ИА REGNUM Высадка на Луну

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Документ был подписан «на виртуальной церемонии», говорится в сообщении. Саудовская Аравия стала 21 страной, договорившаяся с США о сотрудничестве в космосе.

Программа «Артемида» подразумевает возобновление пилотируемых полётов на Луну и создание лунной базы. В договорах со странами прописаны принципы добычи лунных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне к предложенной США программе освоения Луны «Артемида» присоединилась Франция.