16 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление депутата украинского парламента Максима Бужанского о том, что Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима.

Оксана Переможенко, , 18:45 — REGNUM Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат украинского парламента Максим Бужанский.

Закарпатье Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, внешнеполитическое ведомство Украины должно потребовать объяснения у венгерской стороны по поводу того, от кого и как они собрались спасать на украинской территории 150 тыс. украинских венгров.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что назревает раздел территории Украины, о котором говорилось и ранее.

«А депутат не возмущался, когда полякам дали привилегированные права?» — задалась вопросом Patimat K.

«А с венграми воевать будут? Или это другое?» — задался вопросом Александр Н.

«Да уж, декоммунизация, она такая…» — пишет Vasilich.

«Венгры оттяпают Закарпатье у страны 404 (Украины — О. П.)», — добавила Anna.

Пол Ваго. Венгры в Киеве. 1885

«Ну вот. Назревает дерибан», — согласилась Ольга Р.

«Об этом писали ещё в марте. Поделят Украину, поляки заберут, там ещё румыны на подходе, в общем, останется от Украины Киевская область в лучшем случае», — пишет «Мурзик».

«Значит, венгры будут первыми… Поляки не решаются», — прокомментировала Елена К.

«Бужанский не знает, от кого спасать венгров? От того, от кого Россия спасает русских», — отреагировала Наталья Ш.

«Не бойтесь, венгры отрежут ваше Закарпатье не больно и быстро. И хромайте дальше… без Крыма, Донбасса, Закарпатья», — с сарказмом написал Шамиль Т.

«И [без] всей Южной Украины!» — добавил в ответ Шамилю Т. Михаил Н.

«Нет, ребята! Так не годится. Если у киевской хунты останется хоть метр земли, они на нем разместят американские ракеты и попытаются бомбить Москву и Россию. Россию устроит только такое «разделение» Украины на части, при котором между войсками России и войсками Польши, Венгрии… и прочих Табаки Европы останется тонкая полоска соприкосновения», — также ответил Шамилю Т. Александр К.

«Нехай (пусть — О. П.) венгры входят в Закарпатье, заодно трубопровод себе заберут. Будем газ им напрямую качать», — отметил Михаил Н.

«А ведь Бужанский был типа оппозиционер, рубивший правду-матку, и тогда он знал, почему венгры и что их там угнетают», — подытожил Владислав М.

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