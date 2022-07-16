Донецк, , 18:35 — REGNUM Населенные пункты Доломитное и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:25 — населенный пункт Артемовск (укр. Бахмут) — населенный пункт Доломитное: выпущено 16 снарядов калибра 155 мм; 17:35 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять мин калибра 120 мм; 18:00 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Доломитное: выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.