Тбилиси, 16 июля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов на встрече в Тбилиси заявили о готовности продолжить обсуждение взаимоотношений государств. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба армянского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

В качестве представителя принимающей стороны выступил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. В рамках встречи Мирзоян и Байрамов обсудили множество вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, в частности, вопросы о выполнении обязательств, которые стороны взяли на себя ранее.

Мирзоян вновь обозначил позицию Армении, согласно которой для наступления «стабильного и длительного мира в регионе» большое значение имеет политическое разрешение нагорно-карабахского конфликта, способствовать которому может Минская группа ОБСЕ. Он также обратил внимание на гуманитарные проблемы и коснулся вопроса возвращения армянских военнопленных.

Напомним, 15 июля 2022 года ИА REGNUM сообщило, что в Ереван прибыл директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Стоит отметить, что посольство США не объявляло о том, что запланирован подобный визит.