Тюмень, 16 июля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Тюмени полицейские задержали жительницу Екатеринбурга, которая распространяла наркотики. Об этом сообщает областное УМВД.

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Во дворе дома на улице Республики они заметили мужчину и двух женщин и решили проверить их документы. Но при появлении патрульных одна из женщин попыталась скрыться, выбрасывая что-то на землю. Ею оказалась гражданка 1982 года рождения. Её задержали и она призналась, что делает закладки наркотических средств.

Теперь даме грозит десять лет колонии. Суд отправил её под стражу.