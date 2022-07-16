Рим, 16 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. С коллективной просьбой не покидать должность к председателю правительства Италии Марио Драги обратились мэры одиннадцати городов страны. Они обеспокоены кризисом в ведомстве, сообщается в их письме.

EU2016 SK Марио Драги

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Главы городов заверили, что в текущей ситуации не допустят кризис на подведомственной им территории и назвали беспрецедентными меры по возрождению экономики в стране и управлению социальной ситуацией в социальной сфере.

«С беспокойством и недоверием мы наблюдаем за провозглашением правительственного кризиса, порожденного безответственным поведением части большинства. Премьер Марио Драги до этого времени авторитетно представлял нашу страну на международном уровне и еще раз показал достоинство и масштаб в политическом и институциональном планах… Мы, мэры, каждый день призванные к сложному управлению и решению проблем, которые затрагивает наших граждан, просим Марио Драги идти дальше и объяснить парламенту веские причины, которые требуют от нас продолжения работы правительства», — говорится в обращении.

Письмо в том числе подписали мэры Генуи, Венеции и Флоренции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что намерен подать в отставку с поста главы правительства. Об этом он сообщил на заседании совета министров страны.