Новосибирск, , 18:26 — REGNUM В Новосибирской области система мониторинга движения маркированных лекарственных препаратов с начала 2022 года обработала более 5 млн упаковок лекарственных препаратов. Некачественных препаратов, изъятых из обращения, после такого отбора стало всего 0,12%. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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«Основное назначение — профилактика контрафакта, поскольку сервис позволяет отслеживать весь процесс движения лекарственного препарата, врач убеждён в том, что пациент получит качественное лечение, — прокомментировала заместитель министра цифрового развития и связи области Ирина Савельева. — Система также позволяет медучреждениям анализировать в реальном времени наличие лекарственных препаратов и не допускать дефицита».

Система также запрещает продавать препараты с истёкшим сроком годности. Изъятые из обращения партии блокируются автоматически.