Баку, , 18:13 — REGNUM Председатель Таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев освобождён от должности по указу президента страны Ильхама Алиева. Отставка состоялась 16 июля, документ опубликован на сайте главы государства.

Указ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Причина увольнения главы Таможенного комитета Азербайджана в распоряжении не называется. Ранее несколько сотрудников ведомства были задержаны по подозрению в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Санкт-Петербурге был осуждён за взятку инспектор Балтийской таможни. Он получил 41 тыс. рублей за содействие в таможенном контроле.