Нижний Тагил, Свердловская область, 16 июля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Свердловской области автомобиль «Шкода Фабия» сбил лося, находившегося на проезжей части, и врезался во встречный «Киа Спектра». Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 16 июля на 46-м километре дороги Николо- Павловское — Петрокаменское — Алапаевск. За рулём находился 34-летний мужчина. Оба водителя и пассажиры госпитализированы.

Все участники ДТП были жителями Свердловской области. Проводится расследование.