Донецк, , 18:09 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом 16 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Артиллерия ВСУ

«В результате обстрела Кировского района по улице Лозовой, 208… скончался мужчина 1963 года рождения», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».