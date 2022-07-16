16 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Польша закупит у США 116 подержанных танков Abrams, чтобы компенсировать недостаток вооружений, возникший после передачи танков Т-72 Украине.

Мирослава Романенко, , 18:28 — REGNUM Польша закупит у США 116 подержанных танков Abrams, чтобы компенсировать недостаток вооружений, возникший после передачи танков Т-72 Украине. Об этом заявил вице-премьер польского правительства, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Голос хозяина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Польша закупит у США 116 подержанных танков «Абрамс»

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«В желании нагадить России Польша готова на любые глупости», — отреагировал Валера С.

«Самая хохма в том, что в Восточной Европе мостовые переходы проектировались под советскую тяжёлую технику, т.е. 50 тонн по массе. Американец весит почти 60 тонн, и вертикальный габарит у него больше. Поляки уже всё перестроили? (где-то есть видео про «Абрамсы» и мосты в Восточной Европе…)» — отметил Игорь М.

«В Галиции порядок навести?» — с сарказмом поинтересовалась Patimat K.

«Посмотрим, как они их прокормят. Расход топлива чудовищный, и сам танк в обслуживании дорог», — добавил Wurger.

«Полк танков ничего не решит и не поможет. Только отсрочит уничтожение», — считает Олег.

«А какой в них смысл? В целом-то танк отличный, только зачем он нужен?» — не понимает Дмитрий.

Abrams Capt. Albert Jernegan

«Думали утилизировать, долго спорили за чей счёт… и тут появилась Польша», — иронизирует Слава К.

«Свои отдала Украине, теперь будет покупать старый хлам у США, а США, конечно, лучше продать хлам, чем списывать!» — добавил Фёдор К.

«Интересно, масса Абрамса до 60 тонн. И где в Польше мосты, по которым они будут проходить? Или их сразу с батутом продадут? А Польша не Ирак — там и дожди бывают, и распутица…» — отметил Шамиль Т.

«Штаты приказали купить, у поляков вариантов отказаться быть не может», — не без сарказма написала Катерина Е.

«Что-то мне сдаётся, что поляки эти «Абрамсы» уже впарили украинцам… И по плану они прямо с аэродрома должны пойти на восток…» — задумался Андрей Л.

«И они потом в ДНР будут гонять вэсэушников», — смеется Baly.

«Самое страшное, что США зарабатывают на этом почти без рисков», — подытожил Николай.

Напомним, 13 июня президент Польши Анджей Дуда заявил, что в связи с тем, что Варшава передала большие запасы вооружения Киеву, Польша нуждается в восполнении запасов.

Читайте также: Сеть: «Польше светит лакомый кусочек!» — Киев получил от Варшавы вооружение