Женева, Швейцария, , 18:06 — REGNUM Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что девятый раунд заседаний Конституционного комитета Сирии, проведение которого было запланировано на конец июля 2022 года, не состоится. Об этом 16 июля сообщают РИА Новости.

Гейр Педерсен International Peace Institute

Как отметил Педерсен в заявлении, проведение переговоров по Конституции Сирии «более не представляется возможным». Он пояснил, что стороны, участвующие в урегулировании конфликта в Сирии, должны изолировать этот процесс от «своих разногласий в других частях мира». При этом спецпосланник добавил, что продолжит вести консультации с представителями причастных стран.

Напомним, вышеупомянутый девятый раунд заседаний Конституционного комитета Сирии должен был пройти с 25 по 29 июля 2022 года в Женеве. Комитет появился как результат решения конгресса сирийского национального диалога, который прошёл в Сочи в январе 2018 года.