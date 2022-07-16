Вильнюс, 16 июля 2022, 18:03 — REGNUM Седьмой пакет санкций, который готовятся применить к России, не изменит ситуацию, так как цены на нефть и рубль растут. Об этом заявил 16 июля бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
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Он не видит смысла в том, чтобы вводить в отношении РФ новые ограничения на фоне больших выплат стране за энергоресурсы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в ближайшее время. Их принятие анонсировали 14 июля.