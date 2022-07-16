Вильнюс, 16 июля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Седьмой пакет санкций, который готовятся применить к России, не изменит ситуацию, так как цены на нефть и рубль растут. Об этом заявил 16 июля бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Olaf Kosinsky Линас Линкавичюс

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Он не видит смысла в том, чтобы вводить в отношении РФ новые ограничения на фоне больших выплат стране за энергоресурсы.

«Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег за нефть, газ и уголь, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены «провокационными» ограничениями. Прискорбно», — отметил Линас Линкявичюс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в ближайшее время. Их принятие анонсировали 14 июля.