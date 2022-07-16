Кемерово, , 18:04 — REGNUM В Кемеровской области запустили программу софинансирования транспортных расходов для компаний-экспортёров. Об этом сообщили региональные власти.

Предприниматель

Отмечается, что новая программа поможет предпринимателям компенсировать до 80% затрат на логистику при экспорте. Услуга предоставляется на конкурсной основе. Предприниматели могут получить до 500 тысяч рублей. Главное условие — наличие экспортного контракта 2022 года.

Заявки принимает Центр поддержки экспорта Кузбасса.