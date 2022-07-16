Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Риски и неопределённость в мировой экономике растут, констатировала руководитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Сигналом об ухудшении экономических перспектив она назвал кризис в Шри-Ланке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе МВФ.

Кристалина Георгиева (сс) Friends of Europe

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«Я бы хотела, чтобы перспективы мировой экономики были такими же яркими, как небо на Бали, но, к сожалению, это не так. Перспективы значительно ухудшились, а неопределенность исключительно высока. Риски снижения, о которых МВФ предупреждал ранее, теперь материализовались», — подчеркнула Кристалина Георгиева.

Она считает, что ситуация ухудшится в 2022 и 2023 годах. Особенно сложно будет странам с высоким уровнем задолженности и низкими возможностями принимать меры. Фактором, влияющим на ситуацию в мировой экономике, глава МВФ назвала специальную операцию России в Донбассе и связанный с нею рост давления на стоимость сырьевых товаров и продовольствия. Негативно также влияет на экономическую обстановку пандемия COVID-19 и связанные с нею перебои поставок.

«Риски снижения сохранятся и могут повыситься, особенно если инфляция будет более устойчивой, что потребует вмешательства посредством более жестких политических мер, это может сказаться на росте и усугубить негативные последствия, особенно для стран с переходной экономикой и развивающихся стран», — также отметила Кристалина Георгиева.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что обременённая долгами экономика страны «рухнула» после нескольких месяцев нехватки продовольствия, топлива и электроэнергии. Государство оказалось даже не в состоянии закупить импортную нефть.