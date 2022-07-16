Новосибирск, 16 июля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 июля, за сутки было зарегистрировано 1498 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

Отметим, что за прошедшие сутки на территории региона был выявлен 51 новый носитель коронавируса, 11 человек выздоровели.

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При этом в Новосибирской области сделано 4 786 136 тестов на коронавирус.