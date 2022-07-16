Донецк, 16 июля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один мирный житель. Об этом 16 июля говорится в сообщении Штаба территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Ясиноватой, — говорится в сообщении. — В результате обстрела по улице Зои Космодемьянской ранен мужчина».

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики снова обстреляли Ясиноватую.