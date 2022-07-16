Эр-Рияд, , 17:39 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман ответил Джо Байдену, который обвинил его в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом 16 июля сообщает агентство Reuters.

Мохаммед бен Салман Kremlin.ru

В ответ на обвинения наследный принц подчеркнул, что «Эр-Рияд принял все меры» для недопущения таких ошибок в будущем и указал собеседнику на ошибки его страны. «США попытались навязать ценности Афганистану и Ираку и это имело неприятные последствия», — заявил Мохаммед бен Салман, отметив, что подобный подход «не работает».

Напомним, Джамаля Хашкаджи убили 2 октября 2018 году в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, когда он пришёл получить документы. Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джо Байден обратился к Мохаммеду бен Салману с просьбой увеличить объёмы добычи нефти.

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