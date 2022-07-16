Рязань, 16 июля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Рязанской области столкнулись три автомобиля. Об этом 16 июля сообщила Госавтоинспекция Рязанской области в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на 497 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязанском районе.

«Произошло столкновение автомобилей Лада Ларгус, Ниссан Икс Трейл и ВАЗ 2107, — говорится в сообщении. — В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили шесть человек».

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе регионального ГИБДД сообщили, что в Путятино Рязанской области грузовой автомобиль 22 июня разрушил стену магазина.