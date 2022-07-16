Новосибирск, 16 июля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 июля, встретился с делегацией Мьянмы. Встреча состоялась в правительстве Новосибирской области.

Novo-sibirsk.ru Правительство Новосибирской области

В региональной администрации уточнили, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования, культуры, туризма, торговли, логистики и транспорта.

Новосибирский губернатор пригласил представителей Мьянмы принять участие в работе IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022», который пройдет в Новосибирске 23–26 августа.