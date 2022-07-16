Представители Мьянмы приедут на «Технопром» в Новосибирск
Новосибирск, 16 июля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 июля, встретился с делегацией Мьянмы. Встреча состоялась в правительстве Новосибирской области.
Novo-sibirsk.ru
Правительство Новосибирской области
В региональной администрации уточнили, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования, культуры, туризма, торговли, логистики и транспорта.
Новосибирский губернатор пригласил представителей Мьянмы принять участие в работе IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022», который пройдет в Новосибирске 23–26 августа.