Москва, , 17:23 — REGNUM Прерванные из-за COVID-19 рейсы автобусов из Ташкента (Узбекистан) в Москву, Санкт-Петербург и Казань будут восстановлены. Транспорт начнёт ходить с 18 июля, сообщил телеграм-канал министерства транспорта Узбекистана.

Ташкент Иван Шилов © ИА REGNUM

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Автобусное сообщение будет регулярным. Стоимость проезда варьируется от 800 тыс. сумов (порядка 4,2 тыс. рублей) до 1,25 млн сумов (около 6,5 тыс. рублей). Самым дорогим будет путешествие в Санкт-Петербург.

Автобусы в российские города из Ташкента будут ходить шесть раз в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июля Россия снимет все ограничения на пересечение границы, связанные с распространением коронавирусной инфекции.