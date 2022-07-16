Донецк, 16 июля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены многоквартирные жилые дома, школа, ясли-сад и рынок. Об этом 16 июля сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram.

Артиллерия ВСУ

«В результате обстрела Кировского района произошли разрушения по следующим адресам: ул. Островского, 29 — школа № 88; ул. Ляшенко, 3 — ясли-сад № 352; ул. Ляшенко, 2а, 4а — многоквартирные жилые дома; ул. Островского, 33, 35 — частные жилые дома; ул. Петровского, 111 – Республиканский рынок № 8/3 «Меркурий», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.