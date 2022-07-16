Петропавловск-Камчатский, , 17:16 — REGNUM По факту пропажи вертолёта «Робинсон» на Камчатке возбуждено уголовное дело. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Robinson R66 Pedro Aragão

Отмечается, что следователи действуют на основании ч. 3 ст. 263 УК РФ, подразумевающей ответственность за нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Представители органа сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По имеющейся информации, вертолёт Robinson RA- 07 350, на борту которого находились три человека в том числе биатлонист Игорь Малиновский, 16 июля 2022 года выполнял экскурсионный полёт по маршруту п. Мильково — Долина гейзеров- кальдера вулкана Узон. В назначенное время пилот не вышел на связь.

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