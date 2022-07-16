Кемерово, 16 июля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Новокузнецке подписано ключевое соглашение о создании филиала московской «Академии джаза». Об этом сообщила министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина.

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«Будем готовить звёзд джаза и заниматься этим будут настоящие профессионалы — артисты джаз-клуба «Геликон», — написала Юдина в своём телеграм-канале.

В музыкальную атмосферу жанра горожанам предлагают прямо сегодня, 16 июля, на Международном фестивале «Кузня ДжаzZ».