Эр-Рияд, 16 июля 2022, 17:12 — REGNUM Саудовская Аравия сможет нарастить добычу нефти максимум на 3 млн баррелей в сутки, с 10 до 13 млн баррелей. Об этом заявил 16 июля на открытом саммите арабских стран наследный принц страны Мухаммед бен Салман.

Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман
Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман
Kremlin.ru

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«Королевство объявило об увеличении уровня своих производственных мощностей до 13 млн баррелей в сутки, после чего у нас не будет никаких дополнительных мощностей для увеличения добычи», — отметил он.

Ранее с просьбой нарастить объёмы добычи нефти к Мухаммеду бен Салману обратился президент США Джо Байден. Он находится с визитом в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи с американским лидером Саудовская Аравия взяла на себя обязательства поддерживать баланс мирового рынка нефти с целью обеспечения устойчивого экономического роста.