Эр-Рияд, 16 июля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Саудовская Аравия сможет нарастить добычу нефти максимум на 3 млн баррелей в сутки, с 10 до 13 млн баррелей. Об этом заявил 16 июля на открытом саммите арабских стран наследный принц страны Мухаммед бен Салман.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

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«Королевство объявило об увеличении уровня своих производственных мощностей до 13 млн баррелей в сутки, после чего у нас не будет никаких дополнительных мощностей для увеличения добычи», — отметил он.

Ранее с просьбой нарастить объёмы добычи нефти к Мухаммеду бен Салману обратился президент США Джо Байден. Он находится с визитом в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи с американским лидером Саудовская Аравия взяла на себя обязательства поддерживать баланс мирового рынка нефти с целью обеспечения устойчивого экономического роста.