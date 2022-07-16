Ярославль, 16 июля 2022, 17:06 — REGNUM В рамках финального этапа кадрового проекта «Ярославский резерв» временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев принял участие в стратегической сессии по развитию городов и районов региона на тему «Актуальные проблемы и текущие вызовы Ярославской области». По итогам он поддержал ряд инициатив участников.
По его словам, многие идеи из озвученных заслуживают внимания и будут рассмотрены для дальнейшей работы. Одной из тем стало повышение туристической привлекательности региона. Глава региона отметил, что одним брендом Ярославская область не ограничится.
Он также отметил идею предоставления социальных турпутевок — регионального туристического кэшбека.
Отдельно глава региона остановился на вопросе проблемы нехватки парковочных мест в городах, как в новых районах, так и в существующей застройке.
Когда обсуждение коснулось спорта, в том числе шахматного, Михаил Евраев поддержал идею введения занятий шахматами в школах на факультативной основе: «Я считаю, что эта тема правильная. Организовать для ребят шахматные уроки — это важно. Шахматы развивают голову, а без этого в нашем мире никуда, понятно, что и тело надо развивать, но и про голову нельзя забывать».
Говоря о содержании фасадов городских зданий и сооружений, глава региона призвал развивать культуру граффити в регионе.
Среди обсуждаемых тем было предоставление земельных участков гражданам в собственность бесплатно.
После завершения деловой программы участники вернулись к оценочным испытаниям, которые продлятся до конца дня. В воскресенье, 17 июля, будут объявлены победители проекта «Ярославский резерв».
Напомним, что проект «Ярославский резерв» стартовал 9 марта. Всего на него были зарегистрированы 14 565 участников, по результатам дистанционного этапа приглашение в финал получили 332 человека. После контрольного тестирования число финалистов составило 237 человек.
Проект реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области. Организатором выступает правительство Ярославской области при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».