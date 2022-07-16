Ярославль, 16 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В рамках финального этапа кадрового проекта «Ярославский резерв» временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев принял участие в стратегической сессии по развитию городов и районов региона на тему «Актуальные проблемы и текущие вызовы Ярославской области». По итогам он поддержал ряд инициатив участников.

ИА REGNUM Ротация кадров

По его словам, многие идеи из озвученных заслуживают внимания и будут рассмотрены для дальнейшей работы. Одной из тем стало повышение туристической привлекательности региона. Глава региона отметил, что одним брендом Ярославская область не ограничится.

«Мы одним брендом не обойдемся. Понятно, что серьезных крупных брендов не может быть много, но и одного уже существующего — столица Золотого кольца — недостаточно, и его нужно дополнять. Поэтому важно, чтобы города Ярославской области начали думать над обновлением своих туристических брендов», — подчеркнул Михаил Евраев.

Он также отметил идею предоставления социальных турпутевок — регионального туристического кэшбека.

«Тема субсидирования путевок для невысокого сезона интересная и абсолютно реалистичная. В сентябре будем давать рекламу для того, чтобы привлекать туристов к нам осенью, зимой и весной. Мы посмотрели, какие есть целевые группы. У нас много идей, как организовать рекламную кампанию, как работать с турфирмами, с организованными группами туристов», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора.

Отдельно глава региона остановился на вопросе проблемы нехватки парковочных мест в городах, как в новых районах, так и в существующей застройке.

«Конечно, нужно создавать центр организации дорожного движения — это очевидное назревшее решение, как и развитие каршеринга и многоуровневые паркинги. Но очень важно, чтобы дворы не становились исключительно местом для парковки, все-таки дворы должны быть для людей, а не для машин, но про парковки мы тоже думаем», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора.

Когда обсуждение коснулось спорта, в том числе шахматного, Михаил Евраев поддержал идею введения занятий шахматами в школах на факультативной основе: «Я считаю, что эта тема правильная. Организовать для ребят шахматные уроки — это важно. Шахматы развивают голову, а без этого в нашем мире никуда, понятно, что и тело надо развивать, но и про голову нельзя забывать».

Говоря о содержании фасадов городских зданий и сооружений, глава региона призвал развивать культуру граффити в регионе.

«Мне кажется, очень интересная идея делать официальные и неофициальные фестивали граффити и делать пространства, где творческие люди могут проявлять себя. Хотя у нас и без специальных пространств мест хватает — когда я приехал в один из детских садов области, вижу детский сад, а он снаружи выглядит как обычное серое здание и даже непонятно, это детский сад или военкомат. А ведь можно сделать его ярким и снаружи, а не только внутри — есть место для приложения сил», — предложил Михаил Евраев.

Среди обсуждаемых тем было предоставление земельных участков гражданам в собственность бесплатно.

«Многие люди хотят иметь собственные дома, но это довольно непросто. Хотелось бы, конечно, сделать важную программу по предоставлению гектара земли в собственность. Но это очень сложный вопрос, ведь надо подвести к нему дорогу, коммуникации, обеспечить инфраструктуру. Поэтому думаю, что отличная идея — возвращать к жизни деревни, пережившие отток населения, и найти возможность бесплатно выделять земельные участки под дачи жителям Ярославской области», — сказал Михаил Евраев.

После завершения деловой программы участники вернулись к оценочным испытаниям, которые продлятся до конца дня. В воскресенье, 17 июля, будут объявлены победители проекта «Ярославский резерв».

Напомним, что проект «Ярославский резерв» стартовал 9 марта. Всего на него были зарегистрированы 14 565 участников, по результатам дистанционного этапа приглашение в финал получили 332 человека. После контрольного тестирования число финалистов составило 237 человек.

Проект реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области. Организатором выступает правительство Ярославской области при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».