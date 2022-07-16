Москва, 16 июля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. 24-летний колумбийский атакующий полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль с оценкой 9.14 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата России ЦСКА — «Урал».

ЦСКА

В матче с клубом из Екатеринбурга Хорхе Карраскаль отметился одним забитым мячом, пятью успешными обводками и двумя удачными отборами. Точность передач колумбийца составила 81%.

Карраскаль выступает за ЦСКА с 18 февраля 2022 года после перехода из «Ривер Плейта» на правах аренды. После завершения сезона «красно-синие» выкупили полузащитника за 6 миллионов евро.