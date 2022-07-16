Эр-Рияд, 16 июля 2022, 17:01 — REGNUM Американский лидер Джо Байден заявил о том, что США почитает эгоизм американских солдат. Он сказал это во время выступления на саммите в Саудовской Аравии 16 июля.
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Он перепутал слово selflessness («самоотверженность») с selfishness («эгоизм»).
Как сообщало ИА REGNUM, президент США уже не раз допускал оговорки. Ранее он перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», а также произносил фамилию президента РФ Владимира Путина как «Клутин».