Иерусалим, 16 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. США не допустят появления у Ирана ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден 16 июля во время выступления в Иерусалиме. Об этом 16 июля сообщает ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«США твердо намерены гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», — подчеркнул Байден. Американский лидер добавил, что его страна также будет заниматься снижением напряжённости и деэскалацией конфликтов в регионе, «там, где это возможно».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джо Байден заявил, что США не хотят оставлять «вакуум» на Ближнем Востоке и не собираются уступать лидерство России, Китаю или Ирану. Он подчеркнул, что его страна намерена «оставаться активным и заинтересованным партнёром» в регионе.