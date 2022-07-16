Москва, 16 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. 16 июля московский футбольный клуб ЦСКА в матче первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над «Уралом» из Екатеринбурга. Основное время встречи, проходившей в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счетом 2:0.

ЦСКА

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Иван Обляков (45’) и Хорхе Карраскаль (64’ пенальти). Желтые карточки получили Хорхе Карраскаль, Илья Помазун, Рамазан Гаджимуратов, Бахтиёр Зайнутдинов, Александр Юшин.

Статистика матча (ЦСКА/«Урал»)

Удары 19/4

Удары в створ 7/2

Владение 46%/54%

Угловые 6/3

Нарушения 12/8

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Мухин (Ермаков, 90’), Обляков, Кучаев, Гайич, Карраскаль (Яковлев, 90’), Чалов (Заболотный, 70’), Медина.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Егорычев, Кузьмичев, Герасимов, Мишкич, Железнов (Гаджимуратов, 46’), Подберезкин (Юшин, 80’), Шатов (Каштанов, 72’), Сунгатулин (Коновалов, 72’), Бикфалви.

ЦСКА, одержав первую победу в сезоне и набрав три очка, обошел «Зенит» и «Химки» и поднялся на первую позицию в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» без очков опустился на последнее место.