Донецк, 16 июля 2022, 16:54 — REGNUM Современную технику к линии фронта в Донбассе стягивают в рамках спецоперации представители Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Об этом 16 июля сообщили корреспонденты РИА Новости.
По их данным, боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», направлявшаяся в сторону Северска, была замечена в регионе.
Как передавало ИА REGNUM, 15 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил журналистам, что союзные силы взяли под огневой контроль практически все пути отхода украинских боевиков из Соледара и Северска.