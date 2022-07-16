Донецк, 16 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Современную технику к линии фронта в Донбассе стягивают в рамках спецоперации представители Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Об этом 16 июля сообщили корреспонденты РИА Новости.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM БМПТ «Терминатор»

По их данным, боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», направлявшаяся в сторону Северска, была замечена в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил журналистам, что союзные силы взяли под огневой контроль практически все пути отхода украинских боевиков из Соледара и Северска.