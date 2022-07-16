Новосибирск, , 16:53 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 июля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 286 пациентов, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки был выявлен 51 новый носитель коронавируса. За это же время 11 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 19 человек, на ИВЛ — пять пациентов.

Всего в регионе выявлено 260 937 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 38 905 детей; 254 206 пациентов выздоровели; умерли 5693 человека.