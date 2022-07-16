Новосибирск, 16 июля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 июля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 286 пациентов, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 51 новый носитель коронавируса. За это же время 11 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 19 человек, на ИВЛ — пять пациентов.

Всего в регионе выявлено 260 937 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 38 905 детей; 254 206 пациентов выздоровели; умерли 5693 человека.